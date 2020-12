Novo Banco

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje que havia "um risco latente no balanço do Novo Banco" no momento da venda de 75% da instituição à Lone Star, altura em que era ministro das Finanças.

"Foi sempre referido que o risco latente no balanço do Novo Banco estava lá no momento da venda", disse hoje o governador do BdP aos deputados, ao ser ouvido em audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento, por videoconferência.

Em resposta ao deputado do PCP Duarte Alves, Mário Centeno disse que "foi por isso que foram criados os mecanismos e os instrumentos de monitorização acrescidos desses ativos e da forma como evoluem ao longo do tempo", acrescentando a ideia de que se deve manter essa mesma atitude de supervisão.