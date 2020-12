Actualidade

O Norte 2020 lançou, até 29 de janeiro, um concurso para financiar, com um máximo de 1,5 milhões de euros, programas de acompanhamento psicossocial e inserção profissional de pessoas em situação de sem-abrigo, foi hoje anunciado.

O aviso, publicado na página do Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), tem uma dotação financeira máxima de 1,5 milhões de euros, e explica que não serão financiadas operações "com um valor de financiamento público inferior a 50 mil euros".

O concurso para financiamento comunitário, que se insere no objetivo temático 'Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação', é direcionado a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que tenham como prática a intervenção junto de pessoas em situação de sem-abrigo.