Actualidade

A Cooplecnorte, central de compras da marca E.Leclerc, anunciou hoje que irá impugnar judicialmente a decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) de a multar em dois milhões de euros por concertação de preços.

"A Cooplecnorte irá impugnar judicialmente a decisão da AdC uma vez que não praticou qualquer ilicitude", declarou a central de compras da marca E.Leclerc, dizendo repudiar "toda e qualquer prática que lese o interesse dos consumidores e que impeça a aplicação de preços baixos".

"É reconhecido face aos demais visados do processo não haver prova do seu envolvimento nos comportamentos identificados pela AdC que se materializem em formas de pressão, coação ou retaliação que contribuam para o controlo dos PVP praticados no mercado", refere em comunicado.