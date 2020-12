SEF/Ihor

Lisboa, 22 dez (2020) - A provedora de Justiça garantiu hoje que pretende resolver "com toda a prioridade e celeridade" o valor da indemnização a pagar à família do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk e que aguarda por "elementos objetivos" da parte do advogado.

Maria Lúcia Amaral esteve hoje a ser ouvida no parlamento, na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, à qual foi chamada a pedido do Partido Socialista, na qualidade de Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, para falar sobre "condutas atentatórias dos direitos humanos" no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa.

A provedora de Justiça disse aos deputados que está à espera, já há uma semana, de "elementos objetivos" que pediu ao representante legal da família do cidadão ucraniano.