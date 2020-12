Covid-19

O Governo dos Açores determinou a abertura de um inquérito para "apuramento dos factos e eventuais responsabilidades" no processo de aquisição de máscaras para proteção da covid-19 no mercado asiático em abril deste ano.

Num despacho enviado hoje às redações, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, determina "a abertura de processo de inquérito" sobre a compra de máscaras por parte do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada - ou seja, pelo Governo Regional, então socialista -, durante a primeira vaga da pandemia de covid-19, quando a região era ainda governada pelo PS.

O objetivo é "avaliar o procedimento e todas as suas envolventes, nomeadamente negociação, partes envolvidas, pagamento antecipado e as desconformidades alegadamente verificadas", lê-se ainda no despacho do Secretário Regional da Saúde do executivo regional de coligação PSD/CDS/PPM.