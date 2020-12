OE2021

O presidente da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem (APCAP) considerou hoje que os descontos nas ex-SCUT aprovados no Orçamento do Estado para 2021 são "um erro" que vai beneficiar estrangeiros.

"Compreendo a questão de alguma discriminação positiva que se queira fazer, designadamente ao nível regional, mas não deve ser feita ao nível das portagens, porque isso é um erro", afirmou António Nunes de Sousa, numa audiência com a comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Inovação.

Segundo o responsável, no caso da A22 (mais conhecida como Via do Infante, a principal autoestrada do Algarve), "quem vai beneficiar largamente do desconto de 50%" no valor da portagem são "os nossos amigos espanhóis" e os estrangeiros que alugarem carro para circular em naquela região.