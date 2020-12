Covid-19

A Deco exigiu hoje o reforço da informação aos passageiros naturais e residentes em Portugal que desembarquem nos aeroportos nacionais com origem no Reino Unido, considerando que "não estão a ser acautelados" os seus interesses económicos.

Na segunda-feira, dezenas de passageiros provenientes do Reino Unido ficaram retidos durante várias horas no aeroporto de Faro para fazerem o teste da covid-19, pelo qual teriam de pagar 100 euros.

A situação decorre das restrições decretadas no domingo pelo Governo português para a entrada de passageiros de voos provenientes do Reino Unido, que passa a ser permitida apenas a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal, na sequência da identificação naquele país de uma variante mais contagiosa do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.