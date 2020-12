Covid-19

Notícias internacionais breves sobre a pandemia de covid-19.

GIBRALTAR: Território britânico anuncia restrições a passageiros por via aérea

O Governo de Gibraltar aplicará restrições adicionais à chegada de passageiros de avião devido ao aumento dos casos de covid-19, após um caso da nova variante do SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido ter sido registado no território na segunda-feira.