Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje que as moratórias de crédito implementadas na sequência da crise da covid-19 devem ser avaliadas nos próximos meses.

"As moratórias atingem em Portugal uma dimensão muito signficativa, muito maior do que média do cojunto da área do euro e da união Europeia", começou por dizer Mário Centeno ao ser ouvido hoje pela Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento.

O governador do BdP defendeu que "é um instrumento que de deve manter ativo mas que deve ir evoluindo e adapando-se, ele próprio, à evolução da crise".