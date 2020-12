Covid-19

Face ao risco de escassez de produtos, o Reino Unido prossegue hoje as tentativas para encontrar soluções que permitam retomar o tráfego com França e a circulação de mercadorias, interrompidos após a identificação de uma nova estirpe do coronavírus.

No âmbito das discussões com as autoridades francesas, o Governo britânico avançou hoje que está a considerar testar os camionistas que se encontram parados e retidos à espera da reabertura da fronteira do túnel do Canal da Mancha.

O rastreio nos portos "faz absolutamente parte da discussão" e "estamos a considerar tudo", declarou a ministra do Interior britânica, Priti Patel, em declarações ao canal de notícias Sky News.