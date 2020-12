Covid-19

Os Açores deverão ter cerca de 28 mil pessoas no primeiro grupo para a vacinação contra a covid-19, revelou hoje o responsável da comissão de acompanhamento, sem se comprometer com datas.

"Temos identificados até ao momento mais de 12.000 utentes que cumprem com o critério de grupo de risco, ou seja, indivíduos com mais de 50 anos que têm insuficiência cardíaca, doença renal crónica ou outra das comorbilidades que estão identificadas, temos cerca de 7.000 profissionais identificados e temos cerca de 9.000 utentes e funcionários das múltiplas valências de resposta social. Estes números carecem ainda de alguma confirmação", revelou Gustavo Tato Borges.

O presidente da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia nos Açores falava, em Angra do Heroísmo, numa audição, por videoconferência, na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa dos Açores, em que participou juntamente com o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, e com o diretor regional da Saúde, Berto Cabral.