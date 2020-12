5G

O presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, pediu hoje à comissão parlamentar de Economia que fiscalize o regulamento do leilão 5G e impeça que o regulador Anacom se converta num quarto poder "legislo-administrativo".

Mário Vaz falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, numa audição sobre o processo da tecnologia de quinta geração (5G).

"O que eu peço a esta comissão é fiscalizar este regulamento, escrutinar o cumprimento da missão da Autoridade Nacional de Comunicações, avaliar se toma rigorosa independência no exercício dos seus poderes", disse o gestor, que reiterou que o regulamento do leilão é discriminatório para as operadoras de telecomunicações históricas.