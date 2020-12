Actualidade

As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique capturaram três homens próximos do líder do grupo dissidente da Renamo, Mariano Nhongo, um dos quais seu ajudante de campo, anunciou hoje o Presidente moçambicano.

"Depois de a Junta Militar da Renamo ter atacado no dia 11 de dezembro, sem vítimas, a viatura do Instituto Nacional de Estatísticas, em Mossurize [Manica], as Forças de Defesa e Segurança capturaram, na zona de Mafambisse [Sofala], três homens da junta, sendo um ajudante de campo de Mariano Nhongo e outros dois seus cozinheiros", disse Filipe Nyusi.

O Presidente moçambicano falava durante a cerimónia de atribuição de patentes a oficiais do Serviço Nacional de Migração na Presidência da República, em Maputo.