Actualidade

A curta-metragem "Tracing Utopia", da portuguesa Catarina de Sousa e do norte-americano Nick Tyson, vai estar em competição no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, anunciou hoje a organização.

"Este trabalho, que retrata as aspirações de uma comunidade de jovens 'queer' no Queens, é uma odisseia que transcende o tempo, através dos sonhos e visões de um mundo melhor. O filme parte de uma utopia e cria um manifesto colaborativo, exigindo as mudanças que os jovens 'queer' desejam hoje", referiu a Portugal Film, em comunicado, sobre a 'curta' que terá a sua estreia absoluta em Roterdão.

Já na competição de longas-metragens, pelo prémio Tigre, encontra-se o brasileiro "Madalena", de Madiano Marcheti, também em estreia mundial, sobre a forma como "a morte de uma mulher trans liga três vidas no coração agrário do Brasil".