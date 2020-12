Covid-19

O surto de covid-19 no Lar Vida Maior, na Maceira, no concelho de Torres Vedras, subiu de 24 para 40 infetados, disse hoje fonte oficial deste município do distrito de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o surto nesta estrutura residencial sénior apresenta 40 casos ativos e uma morte.

Entre os casos positivos, 27 são utentes, que estão todos a recuperar na instituição, e 13 são funcionários.