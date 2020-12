RCA

A Rússia anunciou hoje o envio de 300 instrutores militares adicionais para a República Centro-Africana, onde está a apoiar o governo, após uma ofensiva de grupos rebeldes descrita como uma "tentativa de golpe".

"Para ajudar Bangui a reforçar as capacidades defensivas da República Centro-Africana, a Rússia respondeu rapidamente ao pedido do governo e enviou 300 instrutores adicionais para a formação do exército nacional", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado.

A diplomacia russa declarou ter notificado da decisão o comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas, criado pela Resolução 2127, sobre sanções contra a República Centro-Africana.