Actualidade

Pepe, defesa central do FC Porto, disse hoje sentir-se bem para participar no jogo desta quarta-feira, frente a Benfica, da Supertaça de futebol, deixando a decisão nas mãos do técnico Sérgio Conceição.

O também capitão dos 'dragões' foi operado, na semana passada, para corrigir uma fartura na face, contraída no jogo da Taça da Liga, frente ao Paços de Ferreira, e poderá surgir neste embate com os 'encarnados' com uma máscara protetora.

"Tenho já bastante experiência e sei que na forma como trabalhamos aqui, um jogador quando vai para dentro de campo é porque tem de estar bem fisicamente. A oportunidade de ir a jogo conquista-se no treino. Sinto-me bem, e se for chamado, com certeza tenho de estar em plenas condições para defender o meu clube", disse Pepe.