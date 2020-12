Actualidade

O presidente cessante da Câmara do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou-se alvo de perseguição política após ter sido preso hoje por suspeitas de ligação a um alegado esquema de subornos.

"Isso é uma perseguição política. Lutei contra todas as empreiteiras, tirei recursos do pedágio [portagem], do Carnaval, e isso é perseguição. Quero que se faça justiça", disse Crivella segundo o jornal O Globo.

O prefeito cessante, que também é pastor evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), cujos líderes são os principais apoiantes de Bolsonaro, irá deixar o cargo no dia 01 de janeiro depois de ter perdido a reeleição para o seu antecessor, Eduardo Paes.