O ministro do Ambiente considerou hoje que a Galp "está obrigada a fazer mais do que a lei" no que diz respeito à situação dos trabalhadores da refinaria de Matosinhos, cujas operações serão descontinuadas a partir do próximo ano.

"Não tenho a mais pequena dúvida de que a Galp, em primeiro lugar, está obrigada a cumprir a lei, e em minha opinião está obrigada a fazer mais do que a lei", afirmou o ministro do Ambiente da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, à margem das declarações aos jornalistas, no Palácio da Ajuda, sobre a montaria a veados e a javalis na Herdade da Torrebela, na Azambuja.

"Eu penso que todos nós somos clientes da Galp, é uma grande marca portuguesa e a Galp quererá certamente garantir o seu bom nome em face de todos os portugueses", acrescentou, ressalvando que a Galp é uma empresa privada, e "os trabalhadores são trabalhadores da Galp".