Covid-19

O número de casos de covid-19 no surto no lar da Misericórdia de Alcáçovas, em Viana do Alentejo (Évora), subiu de 34 para 66, com a deteção de mais utentes e funcionários infetados, revelou hoje o provedor.

"O número de infetados aumentou muitíssimo", reconheceu à agência Lusa o provedor da Santa Casa, João Penetra, que explicou que os novos casos foram detetados na ação de testagem realizada pelas equipas de Saúde Pública, na segunda-feira.

Os resultados destes testes de rastreio ao novo coronavírus SARS-CoV-2 foram conhecidos hoje e dão conta de mais 24 utentes e mais oito trabalhadores infetados, referiu.