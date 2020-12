Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje com uma subida de 1,45% para 4.726,08 pontos, em linha com as bolsas europeias.

Das 17 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, seis desceram e a Pharol ficou inalterada em 0,13 euros.

A liderar as subidas ficou a EDP Renováveis, que somou 4,22% para 21 euros.