Actualidade

O coletivo de advogados que defende Domingos Simões Pereira disse hoje que não há processos contra o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que se encontra há vários meses em Portugal.

Segundo Suleimaine Cassamá, que falava à imprensa em nome do coletivo de advogados, hoje foram entregues dois requerimentos no Ministério Público, nomeadamente um no gabinete do procurador-geral da República e outro na vara crime do Tribunal de Relação, a solicitar formalmente a apresentação de qualquer processo contra Domingos Simões Pereira.

"Até este momento que estamos a falar, não existe nenhum processo contra o cidadão, político e deputado Domingos Simões Pereira. Querem intoxicar a opinião pública contra Domingos Simões Pereira", disse o advogado, que falava na sede do PAIGC, onde decorreu uma conferência de imprensa.