Covid-19

A Itália registou 629 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, depois de dois dias em queda, e 13.318 novos casos, um dos menores aumentos da última semana, segundo o boletim de hoje do Ministério da Saúde italiano.

Com estes últimos números, o total de óbitos subiu para 69.842 desde o início da emergência sanitária em meados de fevereiro.

O total de contágios subiu para 1.977.370, com o valor das últimas 24 horas a manterem a tendência de descida dos últimos sete dias (com exceção de segunda-feira, com 10.000 casos, devido ao menor número de testes realizados durante o fim de semana).