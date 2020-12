Covid-19

As associações dos analistas e dos laboratórios clínicos alertaram hoje que os testes à covid-19 não são "um passaporte de negatividade" e apelam à responsabilidade social no Natal, lembrando que "os testes são bons", mas realizados no contexto correto.

O alerta é feito pela Associação Portuguesa dos Analistas Clínicos (APCAC) e pela Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos (ANL) numa altura em que se assiste a uma procura massiva por parte dos portugueses aos laboratórios para realizarem o teste para a pesquisa de SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, devido à época do Natal.

As associações lembram que "qualquer das metodologias disponíveis tem indicações médicas específicas para corresponderem às expectativas de diagnóstico que lhe estão atribuídas".