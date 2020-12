Actualidade

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) está interessada numa das torres da Força Aérea na Serra da Estrela, para instalar os meios de proteção civil afetos ao maciço central, disse hoje o presidente daquela entidade.

"Através do Ministério da Administração Interna já estabelecemos contacto com o Ministério da Defesa para ver se é possível que essa torre venha a ser adaptada para a utilização daquilo que são os meios de proteção civil", afirmou Duarte da Costa.

O responsável falava aos jornalistas, após a apresentação do Plano de Operações Nacional da Serra da Estrela, hoje, no ponto mais alto da montanha e que é ativado todos os anos com a chegada do inverno, de modo a garantir as melhores condições de segurança e socorro às pessoas que ali se deslocam.