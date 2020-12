Actualidade

A Guiné Equatorial quer intensificar a exploração e produção de petróleo no próximo ano, prevendo a perfuração de três novos poços no Bloco G, a partir de abril, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

"A Trident Energy vai perfurar três poços no Bloco G em 2021 - cada um dos quais deverá demorar 33 dias a completar - com uma data de início prevista para abril", segundo o comunicado da Africa Oil & Power Conference, que remete para a renovação e intervenção em poços e infraestruturas, anunciada pelo Ministério das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial.

O Bloco G, que integra os campos de Ceiba e Okume e está localizado a cerca de 15 quilómetros da costa da Guiné Equatorial, deverá assim apresentar "novas oportunidades de desenvolvimento".