Covid-19

A África do Sul anunciou que a participação do país na iniciativa de vacinação Covax da Organização Mundial de Saúde foi garantida através de um depósito de 19,2 milhões de dólares (15,7 milhões de euros).

Num comunicado conjunto, o Ministério da Saúde sul-africano e o Fundo de Solidariedade, criado para o efeito por Pretória juntamente com o setor privado e a sociedade civil, adiantaram que o país depositou os cerca de 283 milhões de rands, ao câmbio da altura, junto da Aliança de Vacinas GAVI, "para garantir a participação da África do Sul na iniciativa Covax".

"A Covax confirmou a participação da África do Sul no programa, o pagamento representa 15% do custo total para garantir o acesso a vacinas para 10% da população (cerca de 6 milhões de pessoas)", lê-se no comunicado.