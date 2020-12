Covid-19

O governo do estado brasileiro de São Paulo, o mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, endureceu as normas de distanciamento social no período do Natal e Ano Novo para conter a aceleração dos casos de covid-19.

A decisão foi anunciada hoje, quando o governo regional colocou todas as cidades do estado na fase vermelha de um plano de controlo da doença - apenas é permitido o funcionamento de atividades consideradas essenciais, como serviços de saúde e supermercados.

As restrições valem para todo o estado nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro.