Covid-19

O secretário regional da Saúde dos Açores acusou hoje o anterior diretor regional da área e atual deputado do PS de ser responsável pela morte de 12 utentes de um lar de idosos, devido à covid-19.

"Lamento que alguém que foi responsável pelas 12 mortes no Nordeste venha agora colocar uma questão isolada nos termos em que colocou", afirmou Clélio Meneses, ouvido pela Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa, por videoconferência, na sequência de um requerimento do PS sobre questões relacionadas com a covid-19.

O governante reagia a uma questão do deputado socialista Tiago Lopes, anterior diretor regional da Saúde e anterior responsável pela Autoridade de Saúde Regional, sobre um óbito de uma jovem na vila de Rabo de Peixe.