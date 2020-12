Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que em 2020 Portugal foi um "exemplo de cooperação institucional alargada" que "mostra como a democracia está sólida" e pediu aos portugueses que tenham cuidado na celebração do Natal.

O chefe de Estado falava numa sessão de apresentação de cumprimentos de boas festas por parte do Governo, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, em que o primeiro-ministro, António Costa, participou à distância, aparecendo em direto num ecrã em tamanho real colocado ao lado direito do chefe de Estado.

Dirigindo-se para António Costa, que está em isolamento na residência oficial de São Bento, em Lisboa, por ter estado com o Presidente francês, Emmanuel Macron, a quem foi diagnosticada infeção com o novo coronavírus, Marcelo Rebelo de Sousa disse-lhe que "está presente, apesar de não estar presente, e assim se cumpre a tradição".