Covid-19

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) reivindicou hoje "medidas excecionais" para garantir que os camionistas portugueses retidos no Reino Unido possam passar o Natal em casa, nomeadamente, o transporte da fronteira até às respetivas residências.

"Perante a situação que muitos motoristas do setor de mercadorias estão a viver na fronteira do Reino Unido com França, a Fectrans reivindica que sejam tomadas medidas extraordinárias pelas entidades patronais do setor de modo a que estes trabalhadores, após entrarem em Portugal, possam passar o Natal com as suas famílias", apontou, em comunicado, a federação.

Para a Fectrans deve assim ser assegurado o transporte da fronteira até à residência dos motoristas, o que defendeu ser "uma obrigação das entidades patronais".