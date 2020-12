Actualidade

O Governo prorrogou até setembro do próximo ano a concessão do serviço postal universal dos CTT, o qual terminava no final deste mês, de acordo com comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado.

"Foi aprovado decreto-lei que prorroga a concessão do serviço postal universal, que assim continuará a ser prestado pelos CTT até ao final do mês de setembro de 2021", lê-se no documento.

Em 15 de dezembro, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse no parlamento que iria ser prolongado o contrato de concessão dos Correios de Portugal.