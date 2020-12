Covid-19

(CORREÇÃO) Lisboa, 22 dez 2020 (Lusa) - As primeiras vacinas contra o novo coronavírus deverão manter pelo menos alguma eficácia contra a nova variante mais contagiosa oriunda do Reino Unido, que ainda não foi encontrada em Portugal, afirmou hoje a Direção-Geral de Saúde (DGS).

"Portugal e a DGS, em articulação com o Instituto Ricardo Jorge, estão a acompanhar de perto, quer do ponto de vista da saúde pública e da vigilância epidemiológica, não sendo ainda neste momento detetada esta estirpe nos dados conhecidos neste momento", afirmou em conferência de imprensa o diretor do departamento de Qualidade na Saúde, Valter Fonseca.

O responsável da DGS indicou que as amostras respiratórias que estão a ser analisadas foram recolhidas em novembro.