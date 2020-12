RCA

A procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, apelou à calma durante as eleições presidenciais e legislativas na República Centro-Africana (RCA), marcadas para domingo, afirmando que possíveis crimes serão acompanhados pelo tribunal. Centro

"Apelo, entre outros, a todos os partidos, grupos armados, atores políticos e apoiantes para que exerçam calma e contenção", afirmou a procuradora do tribunal sediado em Haia, Países Baixos, citada pela agência France-Presse (AFP).

O apelo de Bensouda surge quando o Governo da RCA, onde Portugal tem tropas destacadas, sustenta que está em curso uma tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente François Bozizé, enquanto os líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território e conduzem uma ofensiva no norte e oeste do país, anunciaram a criação de uma coligação.