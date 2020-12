Actualidade

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros a proposta de lei, a submeter à Assembleia da República (AR), com alterações ao regime de reforma das freguesias.

"Prevê-se um aprofundamento do processo de reforma do Estado baseado nas conclusões do relatório apresentado pelo grupo técnico para a definição de critérios para a avaliação da reorganização do território das freguesias, em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses [ANMP] e a Associação Nacional de Freguesias [Anafre], prevendo-se a participação obrigatória dos órgãos autárquicos abrangidos", refere o comunicado do Concelho de Ministros.

O comunicado refere ainda que "o presente diploma aprova um regime geral e abstrato, que não visa aumentar ou diminuir o número de freguesias, mas antes atualizar os critérios para a sua criação e definir o respetivo procedimento".