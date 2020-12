Covid-19

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros uma alteração ao regime das moratórias bancárias, permitindo novas adesões até 31 de março de 2021.

"Esta alteração visa acautelar os constrangimentos de liquidez e tesouraria decorrentes do impacto económico da segunda vaga da pandemia", justifica o Governo no comunicado do Conselho de Ministros.

O Governo indica ainda que "com vista à preservação dos rendimentos das famílias e a manutenção do financiamento das empresas", o decreto-lei define que "as famílias e empresas que adiram à moratória beneficiam dos seus efeitos por um período de até nove meses, aplicando-se as demais regras previstas no regime atual".