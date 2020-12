Covid-19

O presidente do Governo da Madeira declarou hoje que nos centros comerciais do Funchal, onde houve incumprimento das regras preventivas para a covid-19, está agora "tudo posto na ordem", assegurando que será intensificada a fiscalização.

"Nos centros comerciais, disseram-me que, finalmente está tudo posto na ordem", afirmou Miguel Albuquerque à margem da visita que efetuou hoje à exposição temporária denominada "Natal na Calçada", no Museu Frederico de Freitas, no Funchal.

Na terça-feira, em videoconferência, o chefe do executivo criticou o incumprimento das regras preventivas constatado nas grandes superfícies do Funchal, com grande aglomerados de pessoas, e ameaçou ordenar a aplicação de multas e o encerramento dos espaços se a situação se continuasse a registar.