Actualidade

O parlamento israelita foi dissolvido às 00:00 de hoje (22:00 em Lisboa), por falta de acordo no Governo sobre o orçamento do Estado, levando à convocação de novas eleições, as quartas em dois anos.

O Governo tinha de aprovar um orçamento até à meia-noite de hoje mas como tal não aconteceu o parlamento foi automaticamente dissolvido, devendo haver novas eleições no final de março do próximo ano.

A impossibilidade de aprovar um orçamento deve-se à relação forçada e de curta duração, oito meses, entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu antigo rival Benny Gantz, que em abril formaram um governo de "unidade e emergência", após uma longa crise política.