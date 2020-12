Covid-19

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou na terça-feira que as autoridades sanitárias estão a desenhar um plano para evitar a propagação local de uma variante mais contagiosa do novo coronavírus detetada no Reino Unido.

"A Venezuela está a preparar-se para travar esta nova onda de coronavírus, produto de um vírus mutante", disse à televisão estatal venezuelana.

O Presidente da Venezuela explicou que "está a começar uma nova etapa do coronavírus no mundo", que é "tão perigosa e alarmante" como a anterior.