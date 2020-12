Covid-19

O Japão e a Coreia do Sul anunciaram hoje o reforço de restrições aos voos provenientes do Reino Unido, para evitar a propagação da variante do novo coronavírus ali detetada.

No caso do Japão, a entrada de passageiros do Reino Unido e de uma longa lista de países de todo o mundo já foi proibida há meses, com exceção de viajantes de negócios e cidadãos japoneses ou estrangeiros com estatuto de residência em território japonês.

As autoridades japonesas decidiram agora proibir todos os passageiros do Reino Unido a partir de quinta-feira.