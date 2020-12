Actualidade

A Rússia não espera "nada de bom" do futuro Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acreditando que a sua política externa será orientada pela "russofobia", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Riabkov.

"Não esperamos nada de bom, isso é claro. Seria estranho esperar bem das pessoas que, para muitos deles, fizeram da russofobia a sua carreira, despejando bílis no meu país", disse à agência noticiosa russa Interfax, após novas tensões entre os dois países por causa de um gigantesco ciberataque nos Estados Unidos atribuído a Moscovo.

Riabkov é responsável pelas relações com as Américas e continua a ser um dos principais interlocutores do Departamento de Estado norte-americano.