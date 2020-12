Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a ganhar 0,03%, para 4.727,59 pontos, depois de ter encerrado a anterior sessão a subir.

Na terça-feira, o PSI20 fechou com uma subida de 1,45%, para 4.726,08 pontos, em linha com as bolsas europeias.

Das 17 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, seis desceram e a Pharol ficou inalterada em 0,13 euros.