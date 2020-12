Covid-19

A pandemia de covid-19 obrigou a mudar as rotinas de milhares de estudantes universitários, principalmente daqueles que vivem em residências que partilham com dezenas de colegas, mas nem todos sentiram grandes diferenças no primeiro semestre.

Num ano marcado pela pandemia de covid-19, milhares de estudantes deslocados regressaram a Lisboa, ou chegaram pela primeira vez à capital, para um ano letivo diferente, em que muitas das aulas são à distância e o tempo passado na faculdade é menor.

Para muitos destes alunos, as residências universitárias que partilham com dezenas de colegas são a sua casa e durante este semestre, em plena pandemia que os obrigou a passar aí a maior parte do tempo, as condições do alojamento foram mais importantes do que nunca.