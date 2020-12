Actualidade

Com a capacidade reduzida, os hotéis do Porto reorganizaram os seus restaurantes para a ceia e dia de Natal e apostam no take-away para levar o tradicional peru, bacalhau ou polvo aos que este ano optaram por ficar em casa.

Se não tiver desistências à última da hora, o Porto Palácio Hotel, que teve "a sorte de abrir" um novo espaço no 19.º andar antes da pandemia da covid-19 assolar o país, conta receber entre 50 a 60 pessoas para celebrar a ceia e o almoço de Natal.