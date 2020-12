Covid-19

Camionistas e passageiros com teste à covid-19 negativo começaram a chegar esta manhã a França depois de o país levantar o bloqueio de dois dias imposto aos viajantes provenientes do Reino Unido devido à nova estirpe do coronavírus.

Barcos e comboios que atravessam o canal da Mancha pelo Eurotúnel foram de novo autorizados a circular na sequência de intensas negociações entre Londres e Paris.

As autoridades francesas concordaram na noite passada reabrir a fronteira e autorizar a passagem de cidadãos franceses, britânicos residentes em França e motoristas de camião, desde que tenham um teste de covid-19 negativo.