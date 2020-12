Actualidade

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou hoje violentamente a sentença do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) que ordena a "libertação imediata" do líder curdo Selahattin Demirtas.

"É uma decisão inteiramente política (...). Exigir a libertação daquele que é responsável pela morte de 39 dos nossos concidadãos é uma política de dois pesos e duas medidas, é uma hipocrisia", declarou Erdogan.

O Presidente referia-se às violentas manifestações que provocaram em 2014 a morte de dezenas de pessoas, no sudeste da Turquia, e pelas quais as autoridades turcas atribuem a responsabilidade aos líderes do pró-curdo Partido Democrático dos Povos (HDP).