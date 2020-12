Actualidade

A taxa de poupança das famílias aumentou, nos 12 meses terminados em setembro, 0,3 pontos percentuais, para 10,8% de acordo com as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de poupança das famílias aumentou em 0,3 p.p. para 10,8% do rendimento disponível, em consequência do aumento do rendimento e da variação nula da despesa de consumo, (-3,5% no trimestre anterior)", pode ler-se no documento hoje divulgado pelo INE.

O instituto de estatística refere ainda que o excedente das famílias (capacidade de financiamento) foi de 4,3% no mesmo período, "mais 0,3 p.p. que no trimestre anterior, em consequência do aumento do rendimento disponível (RD) em 0,5%".