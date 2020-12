TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusou hoje o Governo de violar a Constituição por ter decidido "unilateralmente" suspender os acordos de empresa da TAP, que considera uma "iniciativa arriscada e socialmente irresponsável".

"Após um simulacro de negociação antes da apresentação do plano de reestruturação do Grupo TAP a Bruxelas, o Governo toma agora uma decisão unilateral, sem consultar os representantes dos trabalhadores, em clara violação da Constituição", afirmou o SPAC, numa comunicação aos associados, sublinhando que o Governo "prefere usar instrumentos de pressão sobre os pilotos do que realizar uma negociação efetiva de boa-fé".

Assim, "antevendo esta posição", a direção do SPAC deu conta de ter apresentado na terça-feira à TAP "uma proposta de acordo de emergência de suspensão parcial e alteração parcial do Acordo de Empresa (da TAP SA), com vista a dar início a um processo negocial que seja alternativa à iniciativa arriscada e socialmente irresponsável do Governo, materializada na referida Resolução do Conselho de Ministros".