Covid-19

Notícias internacionais breves sobre a pandemia de covid-19.

ALEMANHA: País estima distribuir 1,3 milhões de doses de vacinas antes do final do ano

A Alemanha espera distribuir antes do final do ano cerca de 1,3 milhões de doses da vacina desenvolvida pela alemã BioNTech e pela norte-americana Pzifer, que será destinada pessoas com mais de 80 anos e profissionais da saúde.