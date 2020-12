Actualidade

Os deputados russos aprovaram hoje o endurecimento da legislação sobre as pessoas e organizações qualificadas de "agentes estrangeiros", medidas criticadas por organizações não-governamentais.

Segundo as alterações, um indivíduo ou grupo que receba apoio material ou financeiro do estrangeiro ou de organizações já consideradas como "agentes estrangeiros" também poderá ser qualificado do mesmo modo, sem uma decisão judicial.

Propostas no mês passado por um grupo de deputados e de senadores, as emendas visam "proteger a soberania da Rússia e impedir qualquer ingerência" nos assuntos internos, indicou a Duma, câmara baixa do parlamento russo, num comunicado.